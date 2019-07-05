ЦИК приняла решение об отмене регистрации Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Центральная избирательная комиссия единогласно приняла решение об отмене регистрации Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Он был зарегистрирован в общегосударственном многомандатном избирательном округе в списке партии Оппозиционная платформа – За життя.

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Решение ЦИК было принято после поступления информации от СБУ.

Она подтвердила, что Кузьмин не выполнил требование касательно проживания в Украине в течение последних пяти лет.

К слову, ЦИК также единогласно приняла решение об отмене регистрации Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Фото: Ренат Кузьмин