Киев намерен сотрудничать с Осло по проектам освоения Арктики.

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что Украина намерена сотрудничать с Осло по проектам освоения Арктики.

Он сказал об этом во время своего визита на архипелаг Шпицберген, где проживает более 400 украинцев.

– Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком, — сказал дипломат.

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По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам.

Напомним, в Антарктиду на станцию Академик Вернадский 26 марта отправилась 24-я украинская экспедиция, в состав которой впервые за 20 лет вошли женщины.

Источник: High North News