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Факты / Украина

Загороднюк назначен советником Зеленского

Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка советником президента Украины.

Загороднюк назначен советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим советником.

Читайте: Увольнение Луценко: Зеленский вносит представление в Раду

Указ №488/2019 был обнародован на сайте главы государства.

Напомним, 5 июля Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями председателя СБУ.

Источник: Администрация Президента

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