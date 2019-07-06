Команда Владимира Зеленского намерена остановить контрабандные потоки на таможне Украины.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук во время рабочей поездки в Ужгород заявил, что главная цель это побороть контрабанду на таможне.

– Украина превратилась в мировой хаб поставки нелегальных сигарет в Европу, которые поступают даже из ОАЭ и Китая. Кроме того, на украинской таможне процветает контрабандный ввоз в Украину брендовых товаров, – заявил политик.

Он добавил, что около 40% всех проблем, которые мы имеем от контрабанды – это подделки, обманы, когда декларируется один товар, а возится в Украине другой. Процентов 25 – это так называемая “зеленка” – через реки, тоннели.

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– Примерно 20% – это “пиджаки”, когда организовывают людей, чтобы они мигрировали туда-сюда с товаром, – рассказал чиновник.

Команда президента считает, что борьба с контрабандой позволит рассчитаться по международным кредитным обязательствам.

Он добавил, что в каждой пограничной области есть своя специализация, причем, по признанию местного бизнеса, объем контрабанды, несмотря на официальную статистику, увеличивается.

Напомним, председатель Гостаможслужбы Максим Нефьодов отметил, что государство получило от иностранных партнеров достаточное финансирование на разработку системы электронной таможни.