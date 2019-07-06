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Факты / Украина / Общество

Майк Тайсон прилетел в Киев

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон приехал в Киев.

Майк Тайсон

Знаменитый бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прилетел в Киев.

Тайсон назвал украинского боксера Василия Ломанченка невероятным боксером.

– Невероятный боксер, но я с ним пока не знаком. Очень жаль, – сказал Тайсон.

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Что касается перспектив Усика в супертяжелом весе, то Майк не стал прогнозировать результат.

– Номером один там есть Деонтей Уайлдер, – сказал Тайсон.

30 июня Тайсону исполнилось 53 года, в связи с чем ему подарили булаву, которая является точной копией булавы Богдана Хмельницкого.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал в своей автобиографии Бесспорная правда, как застал свою жену в постели с актером Брэдом Питтом.

Источник: Luckypunch.net

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