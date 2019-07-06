В ОБСЕ отклонили поправки РФ в резолюцию по Донбассу и Крыму о деоккупации полуострова.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку России, которая исключала из резолюции по Донбассу и Крыму слова о деоккупации полуострова.

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Резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин. Также в документе прописано требование обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести ВС РФ.

Именно этот пункт требовала исключить российская делегация.

К слову, наблюдатели СММ ОБСЕ утверждают, что после разведения сил в районе Станицы Луганской больше нет вооружения с обеих сторон линии соприкосновения.