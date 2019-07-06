Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию о милитаризации РФ временно оккупированных Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации РФ временно оккупированных Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей.
– Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена, – заявил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.
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Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против – 6, воздержались – 6.
Документ регламентирует обязательства России приостановить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод вооружение крупного калибра и прекратить применение противопехотных мин. Также речь идет об обеспечении деоккупации АР Крым и города Севастополя, вывод Вооруженных сил РФ с украинской территории.
Напомним, ранее в ОБСЕ отклонили поправки РФ в резолюцию по Донбассу и Крыму о деоккупации полуострова.