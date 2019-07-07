За минувшие сутки боевики 26 раз нарушали “хлебное перемирие”, в результате чего был ранен один украинский военный, еще четверо – травмированы.

На Донбассе противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Под вражеским огнем оказались Широкино, Лебединское, Марьинка, Павлополь, Богдановка, Водяное, Гнутово, Старогнатовка. Окрестности Пищевика противник обстрелял из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Красногоровки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета.

Вблизи Новотошковского враг стрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Подверглись обстрелам окраины Зайцевого, Новгородского, Пивденного, Золотого-4, Новоалександровки и Светлодарска.

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В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще четыре – боевые травмы.

К слову, по предварительным оценкам, на восстановление Донбасса понадобится более €10 млрд.

Источник: ООС