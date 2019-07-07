Летом температура воздуха в Киеве днем превышает 30 градусов. Где же спастись от жары, какому пляжу отдать предпочтение и насколько они готовы встречать отдыхающих – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Где проводить свободное время в столь жаркий период в Киеве, как не на пляже или не около бассейна? Главное – посещать водоемы с умом и помнить о правилах безопасности, так как статистика с начала 2019 года не утешительная – погибло 274 человека.

Купаться и загорать в столице разрешено не везде, поэтому мы подготовили для вас небольшую подборку пляжей, на которых побывали лично.

Наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию пяти пляжей Киева – Зона отдыха Мир, пляж Лазурный, Пуща-Водица, Южный Берег Киева, City beach club.

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Зона отдыха Мир

Зона отдыха Мир находится в Святошинском районе, неподалеку от ст. м. Академгородок. Если вы решили ехать на автомобиле, можете не переживать, мест для парковки хватит.













Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 3 фотографии

Это одна из легальных бесплатных зон, где разрешается разжигать огонь в мангалах и имеются минимальные условия для отдыха.

С одной стороны Святошинского озера расположены новостройки, с другой – зона отдыха Мир, где природа далека от городской – могущественный зеленый лес.













Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 3 фотографии

Здесь вы можете не только загорать, но и просто отдыхать компанией, укрывшись в тени под деревьями. Насчет купания в озере у меня возникли сомнения, не заметила, чтобы кто-то купался, да и сама не рискнула. На территории есть беседки и скамейки, мусорных баков, раздевалок и уборной я не заметила.

















Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 4 фотографии

На озере разрешено рыбачить в отведенное для этого время.

Зона отдыха Мир – неплохое место для пикника, но не для пляжного отдыха.

Оценка – 5\10

Пляж Лазурный

Пляж Лазурный находится на озере в с. Горенка, которое входит в Киево-Святошинский район. Расположен в семи километрах от Киева. Добраться можно на машине по трассе Киев-Ирпень или на общественном транспорте – 719 маршрут (ст.м. Нивки).

Озеро расположено на месте карьера, а вокруг него есть несколько пляжей. Мой выбор пал на пляж Лазурный.

Вход на территорию пляжа – 100 грн. Парковка бесплатная. Посетителям здесь предлагают арендовать шезлонг — 30 грн, палубу — 110 грн, беседку — 110 грн, мангал — 50 грн.

На территории есть кафе, где вам предложат окрошку — 60 грн, пиццу — 130-160 грн, хинкали — 45 грн, сулугуни в лаваше — 50 грн и другое. Есть возможность заказать кальян, который вы сможете покурить прямо на берегу озера.









Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 2 фотографии

На локации есть уборная, раздевалки и мусорные баки, навесов, к сожалению, я не увидела.

Землю на пляже покрывает песок и трава, так что у вас есть возможность выбрать то, что больше по душе. Вода в озере лазурного цвета, наверное , название пляжа пошло именно от этого. Территория чистая и ухоженная, видно, что за чистотой тут следят.





















Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 5 фотографий

Мне понравился пляж Лазурный, но вход дорогой.

Ничего особенного здесь нет, есть разные пляжи с такими же удобствами, но с бесплатным входом. Стоило бы хоть включить в эту стоимость шезлонг.

Оценка – 6\10

Пуща-Водица

В Пуще-Водице есть несколько пляжей, я же побывала на седьмой линии, которая расположена в конце озера Горащиха – на муниципальном пляже.

Добраться до локации можно как на машине, так и общественным транспортом – маршрут 226 (ст. м. Нивки) или 12 трамвай, который отправляется с Контрактовой площади.

Возле пляжа есть бесплатная парковка, но в выходные дни придется приложить усилия, чтобы найти место для вашего авто.

Природа Пущи-Водицы – это озеро Горащиха, которое окружено лесом.













Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 3 фотографии

Пляж состоит из двух пляжных зон – вход совершенно бесплатный. Здесь можно остановиться как на одной стороне озера, где есть все удобства для отдыха, так и на другой, куда лучше взять все с собой. На пляже может быть грязноватый песок, но за это нужно сказать “спасибо” отдыхающим. Вода в озере чистая, не учитывая дни природных явлений, например, цветение воды.

























Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 6 фотографий

Здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха — навесы, раздевалки, фонтанчики с водой, топчаны, мусорные баки, уборная, кафе и магазинчики, а у самого входа есть детская площадка.

Есть возможность арендовать шезлонз – 50 грн, лодку или катамаран — 60 грн за час.









Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 2 фотографии

Известно, что пляж в Пуще-Водице дважды получал Голубой флаг, как пляж, отвечающий международным критериям и стандартам.

Отдыхая на этом пляже, можно почувствовать себя в отдаленном от городской суеты месте.

Оценка – 9\10

Пляж ЮБК

Южный берег Киева — песчаный пляж на Трухановом острове, который ночью превращается в ночной клуб.

К пляжу можно подъехать только со стороны Северного моста. Из общественного транспорта лучше выбрать ст.м. Почтовая площадь, а там пройтись пешком до Паркового моста. Для того, чтобы попасть на пляж ЮБК, нужно пройти Парковый мост, после повернуть направо и идти прямо, там вы увидите вход в ЮБК.

На территории есть четыре островка с кухней, на которых вы можете приобрести хот-доги, бургеры, салаты, лапшу или питу и выбрать понравившийся вам столик, если не хотите кушать свой заказ на песке. В баре вам предложат выбор коктейлей, охлаждающих напитков, а также кальян. На территории есть уборная и пару раздевалок.

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Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 4 фотографии

Вход на пляж бесплатный. В отличие от ночного времени, в дневное можно проносить свою пищу и напитки. Есть возможность арендовать шезлонг или полежать на гамаке между деревьями совершенно бесплатно.













Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 3 фотографии

Песок оставляет желать лучшего, потому что сейчас он грязный, надеюсь, что его еще почистят или обновят.

Ночью здесь проходят настоящие тусовки под открытым небом, а также различные концерты или кинопоказы.

Оценка – 7\10

City beach club

City beach club находится по адресу ул. Антоновича, 176 (ТРЦ Ocean Plaza). Попасть на локацию можно через ТРЦ Ocean Plaza или через парковку подняться по лифту на седьмой этаж.

City beach club — первый и единственный пляж на крыше в центре Киева с морской водой и квадратурой 3000 кв.м. Настоящий рай для любителей летних тусовок, громкой музыки, бассейнов и непростой молодежи.

У посетителей City beach club есть возможность полежать на шезлонге, кровати или бунгало, покупаться в бассейнах (на территории их два), потанцевать под музыку от диджея, посетить пляжную вечеринку, а также посмотреть футбольные матчи или кинофильмы в определенные дни на большом экране.

Нередко City beach club трансформируется в фестивальную площадку под открытым небом, на которой происходят концерты и шоу-программы. Так, например, 23 июня будет выступать молодежная группа MOZGI и другие исполнители. Билет стоит 400 грн.





























Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 7 фотографий

На территории есть ресторан с паназиатской кухней и три бара, где предлагают разнообразный выбор коктейлей (рекомендую попробовать фирменный City beach), прохлаждающих напитков и классического алкоголя.

















Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 4 фотографии

Вход на территорию бесплатный, но если вы хотите отдохнуть у бассейнов, то будьте готовы оплатить в обязательном порядке шезлонг или кровать.

В ресторан вы можете прийти просто как гость и занять понравившийся вам свободный столик или столик-кровать.

Можете быть уверенны в чистоте и температуре воды в бассейнах, ее там всегда поддерживают.

Теперь о ценах, шезлон на человека в понедельник-четверг – 300 грн, пятница-воскресенье – 400 грн, кровать рассчитана на троих, ее цена в понедельник- четверг – 800 грн, – пятница-воскресенье – 1100 грн, бунгало – понедельник-четверг – 1100 грн, пятница-воскресенье – 1500 грн.

Красивое и атмосферное место, в воздухе ощущается немного пафоса, но это придает какой-то особой изюминки.









Пляжи Киева 2019: от озер до бассейна на крыше / 2 фотографии

Предупреждаю, что на территорию не пропустят даже со своей водой, а заставят выкинуть ее на входе, в целях безопасности.

Если вы за тихий отдых или решили посетить бассейн со своим чадом, то это место вам не подойдет. Но если вы хотите окунуться в настоящую атмосферу пляжных тусовок, тогда добро пожаловать в City beach club.

Оценка – 9\10

Свое предпочтение я отдаю пляжу в Пуще-Водице.

Вроде бы находишься в безумной жизни Киева, но приезжаешь в Пущу и отдыхаешь душой, в спокойствии и умиротворении. Разглядываешь природу, пьешь холодный напиток и загораешь под солнышком. Рекомендую включить в свою программу катание на лодке или катамаране, надеюсь, что вам понравится так же, как и мне.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева