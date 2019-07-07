Партия Голос Святослава Вакарчука отреагировала на инициативу российского канала Россия24 провести телемост с Украиной.

В политической партии Голос убеждены, что со страной-агрессором нужно разговаривать не с помощью телемостов, а на языке санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообщества.

Это не телемост, а телемина. Это – угроза для национальной безопасности, – заявил лидер партии Святослав Вакарчук. Информационная оккупация Украины – такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий.

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Партия также обращается к СНБО, СБУ и президенту Украины с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга Новости, направленным на подрыв национального суверенитета Украины.

Представители партии Голос заявили, что не участвуют в телепрограммах каналов, принадлежащих холдингу Новости и каналов, которые придерживаются антиукраинских позиций и призывают представителей других патриотических сил тоже отказаться от такого участия.

Напомним, ранее Россия анонсировала телемост Надо поговорить с Украиной.

Источник: Партия Голос