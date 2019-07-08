Петр Порошенко со своей политической силой Европейская солидарность планирует и в дальнейшем работать над вступлением в Европейский союз и НАТО.
Шестой президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко идет на внеочередные парламентские выборы со своей партией Европейская солидарность.
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Топ-5 фактов о партии Европейская солидарность – в материале Фактов ICTV.
- В партийный список попали 50 кандидатов в народные депутаты. Возглавляет политическую силу Петр Порошенко, под вторым номером спикер Верховной Рады Андрей Парубий, под третьим – первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко, под четвертым – командующий АТО на Донбассе Михаил Забродский, а под пятым – советник главы Львовского областного совета, политолог София Федина.
- Главной задачей партия для себя ставит подачи заявки на вступление в ЕС и получение Плана действий членства в НАТО уже в 2023 году. Также политическая сила вступает за усиление санационного режима против России. Партия агитирует за введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного РФ Донбасса, которое должно ускорить освобождение и возвращение этих территорий под суверенитет Украины.
- Партия Европейская солидарность убеждены в необходимости налоговой реформы, а именно лишение правоохранительных органов полномочий вмешательства в хозяйственную деятельность. Зато должен появиться единый орган финансовой безопасности, настроенный на диалог с налогоплательщиками.
- В партии отмечают необходимость борьбы с коррупцией. Политическая сила убеждена, что ликвидировать ее поможет упрощение административных процедур. Речь идет о ликвидации бюрократических систем и внедрение онлайн-сервисов, которые помогут совершать административные процедуры онлайн.
- По результатам исследований социологической группы Рейтинг, партия Европейская солидарность получила благосклонность 7,2% респондентов. Исследование проводилось 20 – 24 июня 2019 года методом интервью в разных регионах. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Всего опросили 2 тыс. респондентов.
Ранее Факты ICTV публиковали программу партии Европейская солидарность на выборы в Верховную Раду.
Фото: Европейская солидарность