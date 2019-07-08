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Факты / Украина / Политика

5 фактов о партии Порошенко Европейская солидарность

Петр Порошенко со своей политической силой Европейская солидарность планирует и в дальнейшем работать над вступлением в Европейский союз и НАТО.

5 фактов о партии Порошенко Европейская солидарность

Шестой президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко идет на внеочередные парламентские выборы со своей партией Европейская солидарность.

Читайте: Список партий на выборы в Верховную Раду 2019

Топ-5 фактов о партии Европейская солидарность – в материале Фактов ICTV.

  1. В партийный список попали 50 кандидатов в народные депутаты. Возглавляет политическую силу Петр Порошенко, под вторым номером спикер Верховной Рады Андрей Парубий, под третьим – первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко, под четвертым – командующий АТО на Донбассе Михаил Забродский, а под пятым – советник главы Львовского областного совета, политолог София Федина.
  2. Главной задачей партия для себя ставит подачи заявки на вступление в ЕС и получение Плана действий членства в НАТО уже в 2023 году. Также политическая сила вступает за усиление санационного режима против России. Партия агитирует за введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного РФ Донбасса, которое должно ускорить освобождение и возвращение этих территорий под суверенитет Украины.
  3. Партия Европейская солидарность убеждены в необходимости налоговой реформы, а именно лишение правоохранительных органов полномочий вмешательства в хозяйственную деятельность. Зато должен появиться единый орган финансовой безопасности, настроенный на диалог с налогоплательщиками.
  4. В партии отмечают необходимость борьбы с коррупцией. Политическая сила убеждена, что ликвидировать ее поможет упрощение административных процедур. Речь идет о ликвидации бюрократических систем и внедрение онлайн-сервисов, которые помогут совершать административные процедуры онлайн.
  5. По результатам исследований социологической группы Рейтинг, партия Европейская солидарность получила благосклонность 7,2% респондентов. Исследование проводилось 20 – 24 июня 2019 года методом интервью в разных регионах. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Всего опросили 2 тыс. респондентов.

Ранее Факты ICTV публиковали программу партии Европейская солидарность на выборы в Верховную Раду.

Фото: Европейская солидарность

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