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Факты / Украина / Политика

Голос Вакарчука: 5 фактов о политической партии

Святослав Вакарчук представил свою политическую команду. Пять главных фактов о политической партии Голос – читайте в материале.

Вакарчук партия Голос

Святослав Вакарчук идет на парламентские выборы вместе со своей партией Голос. Какие пять главных фактов нужно знать о новой политической команде – читайте в материале.

1. Святослав Вакарчук не будет отказываться от музыкальной карьеры.

Певец придерживается мнения, что в политике нужно оставаться собой.

2. Олигархи не будут заниматься финансированием партии Голос.

По словам Святослава Вакарчука, большую часть средств в поддержку политического движения получают от малого, среднего бизнеса и от обычных людей.

3. Святослав Вакарчук не поддерживает мажоритарную составляющую избирательной системы.

Он надеется, что парламентские выборы в Украине пройдут по системе открытых списков.

4. Коалиция между партией Слуга народа и партией Голос возможна.

По словам советника Владимира Зеленского Александра Данилюка, это станет возможным, если партия будет разделять принципы президента.

5. Политическую партию Голос поддерживают менее 1% избирателей.

Согласно результатам опроса, проведенного центром Социальный мониторинг, Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и социологической группой Рейтинг, за партию Святослава Вакарчука готовы отдать свой голос около 0,9% опрошенных.

Читайте: Программа партии Голос

Напомним, Святослав Вакарчук представил свою политическую партию Голос и назвал имена членов команды.

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