Программы партий – не то, на что обращают внимание избиратели в первую очередь, но зря. По этому как же выбрать партию, за которую голосовать, что содержат программы политсил и в чем особенность нынешних парламентских выборов – в материале Фактов ICTV.

Программы партий – широкое поле для манипуляций. Часто они содержат общие фразы или обещания, которые находятся вне компетенции нардепов.

Несмотря на то, что в программах партий все обещают улучшить нашу жизнь, соцопросы показывают, что существует определенная разница в ожиданиях избирателей той или иной политсилы.

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Для сторонников Слуги народа, Голоса и Европейской солидарности, к примеру, первоочередной является антикоррупционная реформа. В то же время избиратели Оппозиционной платформы – За жизнь хотят прежде всего видеть реформу здравоохранения, а Батькивщины – пенсионную.

И если раньше предвыборные программы не существенно отражались на репутации партии, то сейчас тенденция к отчетности о выполнении своих обещаний через 100 дней, полгода и год становится более популярной.

– Через полгода после выборов все больший процент граждан будет помнить не только цвет избирательной кампании или смешные лозунги, но и содержательную часть, – отмечает председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Что обещали партии в 2014 году?

Тенденция нынешних выборов – новые лица и новые партии. Избиратели не могут сравнить их эффективность и действенность, поскольку те еще не были в парламенте.

Но идут и партии, которые уже много лет представлены в Верховной Раде. Так, в 2014 году партия Тимошенко, например, обещала ввести систему электронного управления. Еще тогда политсила в своей программе предлагала создать суд присяжных, а право избирать судей предоставить народу. Тезисы о снятии неприкосновенности и механизм отзыва нардепа тоже были в программе партии.

Жить по-новому обещал в 2014 году Блок Петра Порошенко. Кстати, обе партии выступали за открытость политиков перед гражданами и за введение электронного декларирования и подотчетность депутатов, что впоследствии и ввели.

Партия выступала и за децентрализацию, которую начали успешно проводить. Она обещала сократить количество налогов и перекрыть возможность избегать их через офшоры, а также обеспечить антикоррупционную люстрацию органов власти.

Оппозиционный блок еще в полном своем составе обещал переговоры с Россией при участии США и ЕС и разработку плана перемирия. Относительно здравоохранения политсила декларировала необходимость обязательного медицинского страхования и бесплатного медицинского обслуживания малообеспеченных слоев общества. Впрочем, все это так и осталось только в их программе.

Эмоции или конкретика?

Участие в выборах принимают аж 22 партии, но в Раду пройдут только те, кто пересечет барьер в 5%.

Политсилы всеми методами пытаются завоевать расположение избирателей. Впрочем, эксперты отмечают, их программы – малосодержательны. Форма и эмоции в них преобладают над сутью. Одна из причин – ограниченное время для кампании.

– Главной технологией стали концерты и развлекательные шоу, которые мы видим в большинстве округов. В то же время короткая избирательная кампания не дает времени, чтобы донести основные идеи и стратегии работы в законодательном органе, – отмечает Кошель.

Он добавляет, что часто программы содержат поверхностные тезисы или такие, что вообще не в компетенции Верховной Рады.

– Если кандидат или партия обещают, что солнце будет светить и все будет честно и справедливо, выбрасывайте такие программы и не доверяйте политикам. Они должны перечислять четкие задачи, которые относятся к компетенции ВР и которые реалистично воплотить.

Политолог Олег Саакян отмечает, акцент делается на эмоциональную коммуникацию и донесение месседжей. В этой кампании на удивление мало рацио.

– Общество летом, после изнурительной президентской кампании, всячески демонстрирует, что оно не готово к сложным вопросам и решениям.

Впрочем отмечает, роль людей партии растет. Об этом свидетельствуют прецеденты исключения людей из списков после постпраймериз.

– В Украине зарождается институт репутации. Если это продолжится и дальше, то уже через несколько электоральных циклов сможем увидеть абсолютно другое качество фамилий в списках.

Как выбрать свою партию?

После результатов президентских выборов стало популярно противопоставлять себя старой политической системе.

Алексей Кошель отмечает – чтобы выбрать, за кого голосовать, нужно построить линию восприятия политических сил и кандидатов-мажоритарщиков.

– Не обязательно воспринимать избирательные процессы в навязанном формате – старые и новые политики. Нужно обращать внимание на другое – компетентнисть либо не компетентность. Оценивать жизненный и трудовой опыт, уровень образования.

Политолог Олег Саакян отмечает, что украинцы все больше обращают внимание не только на те обещания, которые дают политики, но и на те вещи, которые они пишут в своих агитационных материалах. Поэтому советует, кроме программы, рассматривать и другие пункты:

обращать внимание на лидера политической силы – его опыт и бэкграунд;

смотреть, насколько политсила последовательна в своих действиях и решениях, если она существует не один электоральный цикл;

обращать внимание на людей в списке;

посмотреть, кто представляет эту политсилу именно в вашем населенном пункте, чтобы понять, какое политическое лицо партия имеет на местах;

встретиться с представителями этой силы, чтобы понять, насколько они искренни, насколько слова на местах совпадают с общезадекларированной линией.

Напомним, Факты ICTV запустили спецпроект о парламентских выборах 2019, где можно ознакомиться с программами партий, их первыми десятками и идеологией.

Президентские выборы уже позади, осталось избрать только парламент. Тех 450 политиков, которые следующие пять лет будут определять политическую жизнь страны.

Учитывая низкий уровень доверия к этому органу, имеем возможность 21 июля избрать тех, в ком не разочаруемся. Выбрать взвешенно, выбрать не сердцем и не эмоциями, а разумом.

* Опрос проведен Фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова

Дата: с 13 по 20 июня 2019

Погрешность: не более 2,3%

Финансирование: проект Матра Посольства Королевства Нидерландов

Выборка: 2017 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий