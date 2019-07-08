132 населенных пункта в семи областях Украины обесточены из-за непогоды в Украине.
Из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 132 населенных пункта в Украине обесточены.
В Киевской области без электричества остаются 64 населенных пункта, в Закарпатской – 26, Сумской – 16, Тернопольской – 12, Житомирской – 8, Кировоградской – 5, Днепропетровской – 1.
В Закарпатской области частично повреждены крыши школы, детского сада, сельсовета и 95 жилых домов.
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Также в результате непогоды травмированы два человека в селе Сюрте Иршавского района.
Для помощи населению и уборки поваленных деревьев привлекалось 56 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС.
Непогода в Украине: обесточены 132 населенных пункта, травмированы два человека / 4 фотографии
Напомним, 8 июля в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Фото: mukachevo.net
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