Парламентская ассамблея ОБСЕ 8 июля приняла Люксембургскую декларацию, частью которой является резолюция об осуждении аннексии Крыма и милитаризации акваторий Черного и Азовского морей.

Члены ПА ОБСЕ 94 голосами за (против – 7) приняли Люксембургскую декларацию, осуждающую захват Крыма Россией и милитаризацию акватории Черного и Азовского морей.

По словам народного депутата Сергея Высоцкого, частью декларации стала также литовская резолюция об угрозе Северного потока – 2.

Вошел в нее и пункт о невыполнении Россией Минских договоренностей, который пыталась снять с голосования член швейцарской делегации.

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– Россияне, как всегда, попытались сорвать заседание, в этом году рассказывая об отсутствии кворума. Пикантность ситуации заключалась в том, что из 9 членов делегации России на заседании присутствовал только один, – рассказал нардеп.

Ранее в Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию против газопроводов Турецкий поток и Северный поток-2.

Источник: Сергей Высоцкий