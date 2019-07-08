Сегодня в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Сегодня в центральных, южных и большей части восточных областей пройдут значительные дожди.

В большинстве западных и северных областей осадков не ожидается.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Возможны шквалы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 13-18° тепла, в западных областях несколько прохладнее – 9-14°. Днем температура поднимется до 20-25°, а на юге и востоке страны ожидается до 26-30° тепла.

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В Киеве сегодня без осадков.

Температура ночью 15-17°, днем ​​воздух прогреется до 21-23° выше нуля.

К слову, погода в июле будет теплой со среднесуточной температурой 20-24°.