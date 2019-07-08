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Факты / Украина

Санкции и штраф – что грозит за трансляцию телемоста с РФ

К провайдерам, которые ретранслируют российские пропагандистские телеканалы, могут применить штрафные меры.

Телебачення

Первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что на провайдеров, которые ретранслируют пропагандистские телеканалы страны-агрессора могут накладывать штрафы.

– К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если они состоятся, – сказала Герасимьюк.

За трансляцию телемоста с Россией 24 провайдеры рискуют быть оштрафованными на 25% стоимости лицензии, а на телеканалы могут наложить санкции.

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Первый замглавы Нацсовета добавила, что государственный орган может реагировать только на сам факт проведения телемоста.

Действия наперед могут трактовать как цензуру, потому реакция последует после того как состоится соответствующий эфир.

К слову, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии за проведение телемоста с Россией.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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