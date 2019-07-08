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Факты / Украина

Скандал вокруг телемоста: NewsOne предложил Зеленскому встретиться

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов заявил, что телемост между Украиной и Россией не планировался как политический проект, и предложил президенту Владимиру Зеленскому встретиться.

Василь Голованов NewsOne

Руководство NewsOne утверждает, что телемост между Киевом и Москвой планировался без участия пропагандистов, политологов и политиков.

– Журналистский телемост – это честный разговор обычных людей. Без политики, без политиков, без подставных людей в студии, – написал генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов.

В то же время он признал, что заявление Дмитрия Киселева стало новостью для него:

– Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу.

Голованов рассказал, что планировали такие диалоги не только с украинцами в России, но и с украинцами в США, Канаде и странах-членах ЕС, однако из-за угрозы физической расправы вынуждены отказаться от этой идеи.

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Он также предложил президенту Владимиру Зеленскому встретиться с журналистами телеканалами как четвертой властью.

– Команда NewsOne – не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет еще не слишком поздно, – заявил Голованов.

Напомним, что российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.

Источник: Василь Голованов

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