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Факты / Украина / Политика

Это проверка на прочность – Вакарчук о телемосте с Россией

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук выразил свою позицию относительно телемоста с Россией.

Это проверка на прочность – Вакарчук о телемосте с Россией

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук назвал так называемый телемост с Россией провокацией и отметил, что переговоры должны проходить в другой плоскости.

– С агрессором можно говорить на языке силы, санкций, давления, прочности нашей армии и языком дипломатических переговоров вместе с проверенными международными партнерами, – заявил Вакарчук.

Он добавил, что телемост может разделить граждан перед выборами, поэтому это проверка на прочность для украинского сплоченного сообщества.

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Вакарчук также отметил, что поддерживает только правовые методы воздействия на ситуацию.

– Мы с письмами обратились к секретарю СНБО, и.о. главы СБУ, ГПУ, НАПК и НАБУ, чтобы они разобрались с этим вопросом, – отметил лидер партии Голос.

Напомним, что российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.

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