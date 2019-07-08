Предприятие Новатор, входящее в состав Укроборонпрома, начало серийное производство системы Оберег-С, предназначенной для защиты бойцов ВСУ от радиоуправляемых мин и фугасов.

Система Оберег-С от Укроборонпрома способна заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц.

Это означает, что в зоне работы системы не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки.

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Оберег-С можно установить на бронетехнику и автотранспорт для защиты всей колонны техники во время движения, а также на блокпостах, госпиталях, складах боеприпасов или центрах управления и связи. Это позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.

Новатор также создал мобильную версию системы – Оберег-Н, который может переносить один боец. Она предназначена для защиты саперов при разминировании и бойцов – во время спецопераций.













Защита от мин и фугасов. Украина запустила производство системы Оберег-С / 3 фотографии

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