PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Защита от мин и фугасов. Украина запустила производство системы Оберег-С

Предприятие Новатор, входящее в состав Укроборонпрома, начало серийное производство системы Оберег-С, предназначенной для защиты бойцов ВСУ от радиоуправляемых мин и фугасов.

Система Оберіг-С

Система Оберег-С от Укроборонпрома способна заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц.

Это означает, что в зоне работы системы не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки.

ЧитайтеАудит Укроборонпрома: Кабинет Министров выделил 32 млн грн

Оберег-С можно установить на бронетехнику и автотранспорт для защиты всей колонны техники во время движения, а также на блокпостах, госпиталях, складах боеприпасов или центрах управления и связи. Это позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.

Новатор также создал мобильную версию системы – Оберег-Н, который может переносить один боец. Она предназначена для защиты саперов при разминировании и бойцов – во время спецопераций.

  • image
  • image
  • image
Защита от мин и фугасов. Украина запустила производство системы Оберег-С / 3 фотографии

Недавно ВСУ приняли на вооружение многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8.

Источник: Укроборонпром

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Половину бюджета ВСУ необходимо направлять на развитие войска – Хомчак
СБУ задержала работника Укроборонпрома, который шпионил для РФ
Хотел развлечься: в Киевской области подросток прострелил брату ногу
При СНБО создадут центр для реформирования Укроборонпрома
Выработка швейцарских ножей – материалы и цена
Точно в цель: ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе
Бронеавтомобиль Барс-8 приняли на вооружение ВСУ
Обстрел санитарного авто на Донбассе: названы имена погибших
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка