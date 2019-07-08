Владимир Зеленский надеется, что войну на Донбассе удастся завершить в течение года.

Владимир Зеленский надеется, что война на Донбассе завершится за год. Об этом президент Украины заявил по итогам саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве.

По словам украинского лидера, Киев предложил, чтобы Минские переговоры продолжились.

– Я хочу надеяться, что через год у нас уже не будет этой войны, – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что стороны на Донбассе постепенно двигаются к устойчивому прекращению огня.

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Также Зеленский сообщил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с оккупированной территории для начала восстановительных работ моста возле Станицы Луганской.

К слову, Факты ICTV собрали главные тезисы из выступления Зеленского по итогам саммита Украина-ЕС.