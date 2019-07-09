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Факты / Украина / Политика

Гендерное равенство и вступление в НАТО: программа партии Европейская солидарность

Политическая партия Европейская солидарность хочет на основе сделанного, способствовать достижению политических, экономических, безопасностных и правовых критериев, необходимых для подачи заявки на вступление в ЕС и получения плана действий членства в НАТО уже в 2023 году.

Гендерное равенство и вступление в НАТО: программа партии Европейская солидарность

Европейская солидарность планирует введение миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Россией Донбасса, это должно ускорить освобождение и возвращение украинских территорий.

Политсила будет работать над обеспечением реального равенства возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни страны. В частности, обещают перезагрузки судебной системы.

– Для борьбы с оффшорами, мы будем настаивать на принятии изменений в налоговое законодательство по имплементации плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения, – говорится в программе.

Члены партиии считают, что правоохранительные органы и органы безопасности будут лишены полномочий вмешательства в хозяйственную деятельность. Зато должен появиться единый орган финансовой безопасности, настроен на диалог с налогоплательщиками.

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Они обещают, способствовать созданию рабочих мест с высокими зарплатами, стимулируя привлечение инвестиций.

– Налог на прибыль предприятий уже в ближайшее время должен быть заменен на налог на выведен капитал, – считают представители Европейской солидарности.

Партия обещает работать над упрощением условий экспорта и импорта товаров путем введения института авторизованных экономических операторов и совместных с ЕС транзитных процедур.

Партія Порошенка Європейська солідарність: програма

Рост поступлений в бюджет позволит повышать пенсии и помощь малоимущим.

Партия Порошенко будет работать над доступностью и качеством образования, а также над улучшением медицинской реформы и развитием инфраструктуры.

Напомним, Петр Порошенко возглавил список партии Европейская солидарность.

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