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Факты / Украина

Мы сожалеем: реакция Кремля на отмену телемоста Россия-Украина

В администрации Владимира Путина прокомментировали отмену скандального телемоста Надо поговорить между телеканалами NewsOne и Россия 24.

Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал телемост между Москвой и Киевом “правильной инициативой”.

– Мы, безусловно, сожалеем, что телемост не состоялся… По всей видимости, украинская сторона не готова к этому, – сказал он.

По его мнению, такой телемост в российско-украинских отношениях не является преждевременным – “это то общение, в котором рождается истина”.

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Напомним, российский телеканал Россия 24 анонсировал проведение телемоста Надо поговорить с Украиной совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Позже телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона из-за угроз журналистам.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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