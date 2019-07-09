Владимир Гройсман рассказал в интервью, стал бы ли он снова премьер-министром, и какое было бы его первое действие в должности народного депутата.

Премьер-министр и лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман рассказал в интервью Викнам на СТБ о своем похудении, почему не возглавил партию Петра Порошенко, и какие есть планы в случае успеха на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Гройсман о похудении

– Я до 2013 года курил, потом в один день бросил. Что касается формы, я чувствовал, что есть лишний вес, он мне мешал. Я скорректировал свое питание, добавил физическую нагрузку. Кто-то любит бегать, ездить на велосипеде, заниматься жимом, плавать.

Секрет от Гройсмана

– Немножко кардио, я подтягиваюсь, отжимаюсь на брусьях, жим веса.

Почему Гройсман не возглавил Европейскую солидарность

– Я думаю, что это для него (Петра Порошенко. – Ред.) было ожидаемо, но он хотел, чтобы я к ним примкнул. Единственное, что я не делал, не выходил на телевидение и не делал из этого скандалов… Мы разные люди. Это правда.

Гройсман о новом премьерстве

– Такой вариант, я думаю, что я подготовлен, но мне важно не просто быть премьером, а сформировать правильную команду и снять все ограничения, вот тогда я буду готов быть эффективным премьером.

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Первое действие Гройсмана как новоизбранного депутата

– Я хочу создать государственный фонд будущего. Это валютный фонд, который будет наполняться от части отчислений полезных ископаемых, приватизация, олигархи определенные части ресурсов должны туда инвестировать. И этот фонд должен быть для для двух целей: первое – это здоровье детей. Второе – это образование.

Напомним, Гройсман заявил, что главной угрозой для работы нового парламента остаются пророссийские силы.