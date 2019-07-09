9 июля Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к Избирательному кодексу.

9 июля в Верховной Раде рассматривают поправки к Избирательному кодексу Украины. На прошлом заседании народные депутаты остановились на поправке № 3 641.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал принятие Избирательного кодекса главной задачей на этой неделе.

Он считает, что за 9 и 10 июля нардепы рассмотрят все правки.

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Спикер добавил, что Рада может принять решение в четверг, 11 июля.

– Это будет наше заключительное решение Верховной Рады этого созыва. И, я уверен, мы должны пройти его достойно, – сказал Парубий.

Всего в Избирательный кодекс с открытыми списками внесли больше 4,5 тыс. поправок.

К слову, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что готовится проект закона о расширении люстрации.

Видео: Телеканал Рада