PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Поправки в Избирательный кодекс: что рассматривает Рада в последнюю неделю работы

9 июля Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к Избирательному кодексу.

Верховна Рада

9 июля в Верховной Раде рассматривают поправки к Избирательному кодексу Украины. На прошлом заседании народные депутаты остановились на поправке № 3 641.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал принятие Избирательного кодекса главной задачей на этой неделе.

Он считает, что за 9 и 10 июля нардепы рассмотрят все правки.

Читайте: Сенсорная кнопка в Раде должна заработать до 15 августа – Парубий

Спикер добавил, что Рада может принять решение в четверг, 11 июля.

– Это будет наше заключительное решение Верховной Рады этого созыва. И, я уверен, мы должны пройти его достойно, – сказал Парубий.

Всего в Избирательный кодекс с открытыми списками внесли больше 4,5 тыс. поправок.

К слову, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что готовится проект закона о расширении люстрации.

Видео: Телеканал Рада

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Сенсорная кнопка в Раде должна заработать до 15 августа – Парубий
Комитет Рады рекомендует проголосовать за химическую кастрацию
Парламентские выборы 2019: что нужно знать о выборах и партиях на них
41 депутат из 255 зарегистрированных: Рада проводит заседание в пустом зале
В Раде появился проект закона против мата
Приостановление участия Украины в ПАСЕ будет временным – пояснили в Верховной Раде
Забыть, как страшный сон – Стефанчук об увольнении Климкина и деятельности Рады
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка