На Донбассе в результате обстрелов пострадали пять украинских бойцов.
Боевики 12 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донбассе, в результате чего пострадали пятеро бойцов ВСУ.
Вследствие обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирования.
Боевики били из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия по позициям у Широкино, из артиллерийской системы калибра 122 мм – в районе Ломакин.
Позиции возле Водяного были обстреляны из 122-мм артиллерии и автоматических гранатометов. В районе населенного пункта Новомихайловка и Песков оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
Смотрите: Воюют за считанные километры от захваченного дома: как защищают Украину бойцы-переселенцы
Пророссийские террористы обстреляли защитников Новолуганского и Зайцево из минометов калибра 82 мм.
В районе населенного пункта Травневое оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкого Донецкой области.