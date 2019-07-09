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Факты / Украина / Политика

Пять раненых военных: боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе в результате обстрелов пострадали пять украинских бойцов.

Пять раненых военных: боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики 12 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений на Донбассе, в результате чего пострадали пятеро бойцов ВСУ.

Вследствие обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирования.

Боевики били из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия по позициям у Широкино, из артиллерийской системы калибра 122 мм – в районе Ломакин.

Позиции возле Водяного были обстреляны из 122-мм артиллерии и автоматических гранатометов. В районе населенного пункта Новомихайловка и Песков оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

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Пророссийские террористы обстреляли защитников Новолуганского и Зайцево из минометов калибра 82 мм.

В районе населенного пункта Травневое оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкого Донецкой области.

Источник: Штаб ООС

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