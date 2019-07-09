9 июля в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Погода в Украине 9 июля ожидается дождливой и прохладной.

Осадки пройдут днем в западных и местами в северных областях.

На остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 9 июля

Температура ночью 9-14°, на крайнем юге страны 15-19°; днем 18-23°.

В южных и восточных областях 22-27°.

В Киеве пройдут дожди, а температура воздуха прогреется до 20-22°.

К слову, погода в июле будет теплой со среднесуточной температурой 20-24°.