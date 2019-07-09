9 июля в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Погода в Украине 9 июля ожидается дождливой и прохладной.
Осадки пройдут днем в западных и местами в северных областях.
На остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 9 июля
Температура ночью 9-14°, на крайнем юге страны 15-19°; днем 18-23°.
В южных и восточных областях 22-27°.
В Киеве пройдут дожди, а температура воздуха прогреется до 20-22°.
К слову, погода в июле будет теплой со среднесуточной температурой 20-24°.
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