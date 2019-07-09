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Факты / Украина / Политика

Программа Радикальной партии: возрождение села и перерасчет пенсий

Радикальная партия обещает уменьшить количество депутатов в ВР до 250, сделать реформы в судебной систем и установить социальную справедливость путем повышения зарплат и пенсий.

Программа Радикальной партии: возрождение села и перерасчет пенсий

Программа Радикальной партии Олега Ляшко очень похожа с передвибочимы обещаниями ее лидера. Политики хотят сделать перерасчет пенсий и установить государственное регулирование цен на лекарства.

Молодежь будет получать доступное жилье и возможность учиться на рабочих профессиях, для восстановления украинского села.

– Мы восстановим промышленность и развернем общенациональное строительство. Украину будут уважать в мире, вкладывать инвестиции в нашу экономику. Поднимем социальные стандарты, – указано в программе.

Члены Радикальной партии обещают снизить цену на газ и коммунальные тарифы. В частности, они анонсируют изменения в государственной экономической политики путем привлечения инвестиций и увеличением рабочих мест.

Читайте: Радикальная партия Ляшко – 5 фактов о политической силе

– Результатом внедрения нашей экономической политики будет: более $100 млрд частных инвестиций в развитие экономики, более 1 млн рабочих мест и остановка массовой эмиграции украинцев, экономический рост 8-10% в год вместо нынешних 2-3%, – уверяют политики.

Радикальна партія Олега Ляшка: програма

Олег Ляшко настаивает на введении дотаций на корову в размере 5 тыс. грн в скотину. Цель Радикальной партии это победа и возвращение всех оккупированных территорий Крыма и Донбасса, но не путем капитуляции.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, который проводился с 20 по 24 июня, партию поддерживают 2,5% избирателей. Она седьмая в списке предпочтений.

Ранее Факты ICTV писали о том, что нардеп Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии.

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