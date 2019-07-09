Президент страны-агрессора Владимир Путин верит в улучшение отношений между Украиной и Россией.
Владимир Путин высказал мнение, что Украина и Россия “неизбежно построят союзнические отношения”.
Об этом российский президент сказал в фильме режиссера Оливера Стоуна В борьбе за Украину, который опубликовал сайт телеканала НТВ.
При этом Путин подчеркнул, что отношения между странами в будущем будут даже более “дружеские, чем союзнические”.
– И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно, – заявил президент РФ.
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Отметим, что фильм с интервью Путина был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Напомним, Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной.