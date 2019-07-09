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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Регистрация ООО онлайн – новая е-услуга в Украине

Министерство юстиции и Госагентство по вопросам электронного управления 9 июля презентовали новую электронную услугу – регистрация обществ с ограниченной ответственностью (ООО), действующих на основании модельного устава.

Чоловік з ноутбуком. Концентрація

Регистрация юридических и физических лиц-предпринимателей онлайн, не выходя из дома или офиса, стала реальностью в Украине.

Теперь зарегистрировать ООО на базе модельного устава (то есть устава утвержденной правительством формы) можно на сайте Минюста по этой ссылке.

На это уйдет всего несколько минут.

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Через онлайн-сервис можно одновременно подать заявление на применение упрощенной системы налогообложения и регистрацию налога на добавленную стоимость.

– Е-услуга реализована в виде пошаговой анкеты с подробными подсказками и не требует сканирования документов, поскольку для проведения регистрации они создаются автоматически на портале и должны быть заверены электронными подписями всех учредителей, – говорится в сообщении.

К слову, ранее мы рассказывали, как записаться к врачу онлайн.

Источник: Минюст

Фото: Dreamstime

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