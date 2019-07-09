ФСБ РФ завершила следствие в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

Всем 24 захваченным Россией военнопленным украинским морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции.

В ходе сегодняшних следственных действий обвинение было предъявлено Андрею Артеменко, сообщил адвокат украинцев Николай Полозов.

Теперь, по его словам, участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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– Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных, – сообщил Полозов.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея ОБСЕ признала украинских моряков, которые были захвачены Россией, военнопленными.