Партия Батькивщина во главе с лидером Юлией Тимошенко обещает работать над разработкой плана действий для членства в НАТО, поднять социальные выплаты и улучшить медицину.
Политическая партия Всеукраинское объединение Батькивщина идет на выборы с целью начать переговоры по формуле Будапешт +, привлекая к урегулированию конфликта на Донбассе такие государства, как США и Великобританию.
– Мы будем продолжать активную международную деятельность в рамках Совета Европы, ОБСЕ и Европейской народной партии для установления мира и возвращения украинских территорий, – отмечают в партии.
Команда Юлии Тимошенко хочет ввести персонифицированную пенсионную систему и повысить заработную плату до уровня европейских стран.
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Партия считает, что нужно ввести обязательное медицинское страхование за счет средств работодателей с одновременным уменьшением вдвое налоговой нагрузки на их предприятия.
– Цены на газ для населения будут снижены вдвое, – уверяют политики.
Всю систему образования, ее финансирование и структуру пересмотрят, а также обещают увеличить расходы на финансирование культуры.
– Мы предоставим существенные налоговые льготы каждому работодателю, который возьмет на первую работу выпускников вузов, – отмечают в партии.
Политики хотят вернуть выплаты на рождение ребенка.
Партія Тимошенко Батьківщина: програма
Партия создаст условия для развития возобновляемой энергетики и будет работать над реформированием аграрного сектора.
Для уменьшения административного давления будет отменено 37 налогов и сборов, в частности налог на наследство, госпошлину и судебные расходы.
Напомним, на съезде партии Батькивщина назвали ее первую пятерку.