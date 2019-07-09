Президент и Кабмин приняли ряд решений, благодаря которым удалось решить проблему водоснабжения Донбасса.

Киев смог начать процесс восстановления водоснабжения Донбасса. Это стало возможным благодаря принятию ряда решений президентом и Кабинетом министров, сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

– Наконец-то нам удалось начать восстанавливать водоснабжение Донбасса, – написал премьер.

При этом Гройсман выразил надежду, что уже через несколько часов люди на Донбассе будут с водой.

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К слову, восстановление водоснабжения Донбасса было одним из приоритетов, которые Владимир Зеленский определил для возвращения временно оккупированных территорий.