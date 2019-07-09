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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Власов уволил четырех руководителей таможен

И. о. главы ГФС Александр Власов уволил руководителей четырех таможен.

Власов уволил четырех руководителей таможен

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.

Чиновник подчеркнул, что это решение принято после совещания в Ужгороде.

– По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об увольнении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС, – отметил и.о. главы ведомства.

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Напомним, 9 июля Владимир Зеленский подписал указ, направленный на противодействие контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых в Украину.

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