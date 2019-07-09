И. о. главы ГФС Александр Власов уволил руководителей четырех таможен.

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.

Чиновник подчеркнул, что это решение принято после совещания в Ужгороде.

– По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об увольнении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС, – отметил и.о. главы ведомства.