И. о. главы ГФС Александр Власов уволил руководителей четырех таможен.
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.
Чиновник подчеркнул, что это решение принято после совещания в Ужгороде.
– По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об увольнении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС, – отметил и.о. главы ведомства.
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Напомним, 9 июля Владимир Зеленский подписал указ, направленный на противодействие контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых в Украину.