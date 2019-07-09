Ставки на внеочередные выборы в Верховную Раду продолжают принимать букмекерские конторы.

Букмекерские конторы принимают ставки на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.

Прогнозы одной большой конторы указывают на то, что партия Слуга народа может набрать более 41% голосов. Коэффициент на то, что Оппозиционная платформа За жизнь наберет более 13% поддержки, составляет 1,87.

Партии Европейская солидарность и Батькивщина имеют шанс набрать более 7,5% голосов. А вот коэффициент на то, что партия Голос преодолеет барьер 7,5%, составляет лишь 2.

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Выборы в Верховную Раду: ставки букмекеров / 2 фотографии

Ставки еще одной букмекерской конторы несколько отличаются. Лидером остается партия Слуга народа. А коэффициент на то, что Оппозиционной платформе За жизнь удастся преодолеть барьер 12,5%, составляет 1,60.

Одинаковые шансы получить более 7,5% поддержки у партий Голос и Европейская солидарность с коэффициентом 1,75.

Партия Батькивщина может не преодолеть барьер 7,5%.

Ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду 2019.