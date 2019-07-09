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Факты / Украина / Политика

Выборы в Верховную Раду: ставки букмекеров

Ставки на внеочередные выборы в Верховную Раду продолжают принимать букмекерские конторы.

Выборы в Верховную Раду: ставки букмекеров

Букмекерские конторы принимают ставки на внеочередные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.

Прогнозы одной большой конторы указывают на то, что партия Слуга народа может набрать более 41% голосов. Коэффициент на то, что Оппозиционная платформа За жизнь наберет более 13% поддержки, составляет 1,87.

Партии Европейская солидарность и Батькивщина имеют шанс набрать более 7,5% голосов. А вот коэффициент на то, что партия Голос преодолеет барьер 7,5%, составляет лишь 2.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

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Выборы в Верховную Раду: ставки букмекеров / 2 фотографии

Ставки еще одной букмекерской конторы несколько отличаются. Лидером остается партия Слуга народа. А коэффициент на то, что Оппозиционной платформе За жизнь удастся преодолеть барьер 12,5%, составляет 1,60.

Одинаковые шансы получить более 7,5% поддержки у партий Голос и Европейская солидарность с коэффициентом 1,75.

Партия Батькивщина может не преодолеть барьер 7,5%.

Ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду 2019.

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