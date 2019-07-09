Будут ли депутаты выполнять обещания, прописанные в программах партий? Факты ICTV проследили, как работали фракции в Раде VІІІ созыва и что из своих предвыборных обещаний провалили.

Программы партий пестрят амбициозными планами и прогрессивными идеями.

Государство в смартфоне, заоблачные зарплаты, низкие тарифы и скоростной интернет – нардепы готовы пойти на все, чтобы потенциальный избиратель проголосовал за них на парламентских выборах 2019. Впрочем, не всегда то, что говорят политсилы, становится реальностью.

Факты ICTV проанализировали, что из своих программ 2014 года партии так и не успели или не захотели реализовывать.

Блок Петра Порошенко

После победы Петра Порошенко в 2014 году его партия получила 21,82% голосов, заведя в парламент 132 депутата.

Тогда политсила декларировала готовность перейти к пропорциональной системе выборов с открытыми списками. Впрочем, Избирательный кодекс до сих пор на рассмотрении в Раде, успеют ли нардепы принять его за последнюю пленарную неделю – сложно сказать.

В сфере социальной политики были амбициозные заявления о накопительной пенсионной системе и адресной социальной помощи. Заработали только субсидии.

БПП обещал открыть доступ к средствам чиновников, и, как известно, электронное декларирование запустили. Кстати, это было одним из обязательств перед европейскими партнерами.

Акцент партия делала на развитии и усилении армии, пообещав увеличить расходы до 5% от ВВП. Это удалось в 2017 году – 5,2% от ВВП ушло на оборонный сектор. Однако насчет развития армии после громкого скандала с коррупционными сделками в Укроборонпроме возникает много вопросов.

Обещали в партии и формирование рынка земли, впрочем мораторий на ее продажу до сих пор действует.

В сфере здравоохранения остался невыполненным пункт об обязательном медицинском страховании и бесплатной медицине для малообеспеченных слоев.

Председатель фракции Артур Герасимов, по данным Слова и дела, выполнил 53% своих обещаний в Раде. В частности, партия поддерживает задекларированную в программе реформу децентрализации и была одним из инициаторов закона о статусе украинского языка как государственного.

Ставили цель и провести деолигархизацию медиа и открыть структуры собственности информационных ресурсов. Впрочем, обошлись только созданием общественного вещания.

Объединение Самопомощь

Амбициозная новосозданная партия Самопомощь вошла в Раду в 2014 году, получив 10,97% голосов. 33 нардепа от политсилы пять лет работали в парламенте.

За это время в программе партии невыполненными остались пункты об отмене депутатской неприкосновенности и устранении президента и парламента от избрания судей, введении медицинского страхования. Обещали усилить ответственность за преступления должностных лиц.

Выполнение обещаний председателем фракции Олегом Березюком оценивают на 67%.

Партия декларировала поддержку децентрализации, упрощение процедур админуслуг, отказ от внеблоковости, открытые закупки, чем и занималась в парламенте.

Политсила выступала и за открытые списки и отмену мажоритарной системы, но с этим не вышло.

Оппозиционный блок

Оппозиционный блок, который в 2014 году образовался из бывших регионалов, набрал 9,43% голосов избирателей. А фракция политсилы до ее раскола насчитывала 42 депутата. Сопредседатели Александр Вилкул и Юрий Бойко имели 48% и 31% выполненных обещаний.

В рамках децентрализации партия в своей программе предлагала делегировать народу право избирать и отзывать руководителей регионов.

Опоблок обещал ввести уголовную ответственность за разжигание межрегиональной вражды, впрочем подобную законодательную инициативу за эти годы так и не внесли в Раду.

В программе партии также заверяли, что остановят уровень инфляции на уровне 5%, каким образом – не указали. В то же время в 2016 году инфляция была на уровне 11%.

Провальными оказались и обещания ввести медицинское страхование и льготное кредитование для молодых семей для приобретения жилья. Фракция не голосовала за законопроекты, касающиеся страховой медицины.

Кроме того, партия проигнорировала пункт своей программы об оказании материальной госпомощи семьям, чьи родные погибли в АТО. Опоблок не предложил законодательных инициатив на эту тему.

Радикальная партия Олега Ляшко

Главный радикал страны – Олег Ляшко. В 2014 году его партия попала в Раду, набрав 7,44% голосов и получив 22 места.

Лидер политсилы выполнил 35% своих обещаний.

Среди наиболее противоречивых пунктов в программе кандидата – создание партизанских отрядов, антикоррупционного корпуса во главе с ветеранами боевых действий, списание 75% международных долгов и национализация имущества коррупционеров.

Одно из самых громких заявлений – возвращение ядерного статуса стране. В 2016 году Ляшко даже зарегистрировал соответствующий законопроект №5489, но на этом история закончилась.

Среди невыполненных пунктов программы осталось и сокращение чиновников на местах, и ​​поднятие им зарплаты. Политсила обещала ввести кризисный налог для олигархов, впрочем до сих пор такого законопроекта от них замечено не было.

Однако Радикальная партия подчеркивала, что будет поддерживать децентрализацию и, по данным Vox, в 97% случаев Ляшко этим и занимался.

Всеукраинское объединение Батькивщина

Батькивщина в 2014 году едва преодолела барьер, набрав 5,68% голосов.

Лидер партии Юлия Тимошенко выполнила 42% своих обещаний. Впрочем, немало пунктов из программы партии так и не были реализованы фракцией за последние пять лет.

В программе Батькивщины был пункт о ликвидации местных госадминистраций и создании на их основе исполкомов, а также о бесплатной выдаче земельных актов, избрании местных судей народом и немедленном вступлении Украины в НАТО.

Юлия Тимошенко также обещала добиться принятия закона о парламентской оппозиции.

Еще в 2014 году партия хотела запустить программу по возвращению Крыма в состав Украины, однако законодательные инициативы на эту тему отсутствуют.

Батькивщина, помимо прочего, предлагала запретить занимать госдолжности тем, у кого есть собственный бизнес. В 2015 году парламент принял новый закон о госслужбе, соавторами которого были члены Батькивщины. Впрочем, пунктов из предвыборной программы в законе нет.

Напомним, Факты ICTV запустили спецпроект о парламентских выборах 2019, где можно ознакомиться с программами партий, их первыми десятками и идеологией.

Эта Рада побила рекорд, зарегистрировав беспрецедентное количество законопроектов – 4,6 тыс. Несмотря на то, что за последние пять лет в стране произошло много изменений, политсилы не всегда выполняли то, что прописывали в своих программах. Некоторые вещи – откровенно популистские, другие – не нашли поддержки большинства, а некоторые вообще не относятся к полномочиям Рады.

Лилия Ященко