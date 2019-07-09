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Факты / Украина

Закон о кешбэке: в каких случаях покупателю компенсируют стоимость товара

Министерство финансов Украины опубликовало для обсуждения законопроект о компенсации стоимости покупки в полном объеме в случае нарушения при оформлении продажи.

Закон о кешбэке: в каких случаях покупателю компенсируют стоимость товара

Минфин снова предлагает покупателям получить обратно деньги за товар (так называемый кешбэк) в случае нарушений при продаже товара. Это касается продукции стоимостью от 850 гривен.

Для этого Минфин предлагает специальную информационную систему учета данных регистраторов расчетных операций (СУД РРО), с помощью которой можно проверить достоверность расчетных документов.

Покупателю компенсируют стоимость товара, если будут выявлены следующие нарушения:

  • непроведение расчетных операций через регистраторы с фискальным режимом работы;
  • не выдача кассового чека;
  • проведение таких операций не на полную сумму;
  • несоответствие в отчете на сумму от 10% минимальной зарплаты.

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За нарушения грозит штраф в размере 200% стоимости соответствующего товара при первом нарушении. Если подобное нарушение повторилось, то продавца ждет уже штраф в большем объеме – 500% стоимости продукции.

Напомним, что в 2018 году Минфин уже выносил на обсуждение законопроект о кешбэке, но тогда представители бизнеса раскритиковали инициативу. Они заявили, что это может стать инструментом недобросовестной конкуренции.

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