Министерство финансов Украины опубликовало для обсуждения законопроект о компенсации стоимости покупки в полном объеме в случае нарушения при оформлении продажи.
Минфин снова предлагает покупателям получить обратно деньги за товар (так называемый кешбэк) в случае нарушений при продаже товара. Это касается продукции стоимостью от 850 гривен.
Для этого Минфин предлагает специальную информационную систему учета данных регистраторов расчетных операций (СУД РРО), с помощью которой можно проверить достоверность расчетных документов.
Покупателю компенсируют стоимость товара, если будут выявлены следующие нарушения:
- непроведение расчетных операций через регистраторы с фискальным режимом работы;
- не выдача кассового чека;
- проведение таких операций не на полную сумму;
- несоответствие в отчете на сумму от 10% минимальной зарплаты.
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За нарушения грозит штраф в размере 200% стоимости соответствующего товара при первом нарушении. Если подобное нарушение повторилось, то продавца ждет уже штраф в большем объеме – 500% стоимости продукции.
Напомним, что в 2018 году Минфин уже выносил на обсуждение законопроект о кешбэке, но тогда представители бизнеса раскритиковали инициативу. Они заявили, что это может стать инструментом недобросовестной конкуренции.