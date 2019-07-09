Министерство финансов Украины опубликовало для обсуждения законопроект о компенсации стоимости покупки в полном объеме в случае нарушения при оформлении продажи.

Минфин снова предлагает покупателям получить обратно деньги за товар (так называемый кешбэк) в случае нарушений при продаже товара. Это касается продукции стоимостью от 850 гривен.

Для этого Минфин предлагает специальную информационную систему учета данных регистраторов расчетных операций (СУД РРО), с помощью которой можно проверить достоверность расчетных документов.

Покупателю компенсируют стоимость товара, если будут выявлены следующие нарушения:

непроведение расчетных операций через регистраторы с фискальным режимом работы;

не выдача кассового чека;

проведение таких операций не на полную сумму;

несоответствие в отчете на сумму от 10% минимальной зарплаты.

Читайте: Не обижайте потребителя. Права покупателя, или как вернуть некачественное (ИНФОГРАФИКА)

За нарушения грозит штраф в размере 200% стоимости соответствующего товара при первом нарушении. Если подобное нарушение повторилось, то продавца ждет уже штраф в большем объеме – 500% стоимости продукции.

Напомним, что в 2018 году Минфин уже выносил на обсуждение законопроект о кешбэке, но тогда представители бизнеса раскритиковали инициативу. Они заявили, что это может стать инструментом недобросовестной конкуренции.