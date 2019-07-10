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Факты / Украина

Боевики подбили ракетой автомобиль ВСУ: погиб военный

В Донецкой области возле поселка Гранитное боевики попали с противотанкового комплекса в грузовой автомобиль ВСУ. В результате обстрела погиб украинский военный.

Боевики подбили ракетой автомобиль ВСУ: погиб военный

В Донецкой области возле поселка Гранитное боевики выпустили противотанковую ракету в грузовой автомобиль КрАЗ Вооруженных сил Украины.

Ракета попала в кузов автомобиля. В результате чего один военный погиб, еще один получил ранения средней тяжести, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

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Telegram-канал The Newsroom сообщает, что новый глава Донецкой ОГА Павел Кириленко без предупреждения штаба ООС поехал на  передовую, где колонна с ним попала под обстрел.

Сам Кириленко не пострадал.

В штабе ООС отметили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В то же время в Офисе Президента Владимира Зеленского отметили, что авто председателя Донецкой ОГА, которое стояло неподалеку, не пострадало.

Напомним, 5 июля новым председателем Донецкой ОГА стал бывший военный прокурор Павел Кириленко.

Фото: military_tv_ua

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