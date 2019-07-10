Кто такой Ярослав Годунок, которого 10 июля президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала Бориспольского городского совета – читайте в материале Фактов ICTV.

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, припомнив о разбое.

Ярослав Годунок родился в селе Любахи Владимирецкого района Ровенской области. Известно, что он воспитывает дочь и сына.

В 1995 – 1997 годах служил в ВСУ, а уволился в запас старшим сержантом.

С конца 1997 по 2000 года был в киевском спецподразделении Беркут.

В 2000 году его избрали первым заместителем председателя Киевской областной организации Молодой Рух. Также работал в избирательном штабе Виктора Ющенко в Киевской области.

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В 2002 году Годункова обвинили в тому, что он работая водителем в Беркуте сдал в ломбард мобильный телефон, полученный им в результате ограбления квартиры.

16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева приговорил Ярослава Годункова к пяти годам лишения свободы по трем статьям УК – разбой (ст. 142 ч.3), превышение власти (ст. 166 ч.2) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130).

Однако учитывая смягчающие обстоятельства: раскаяние, добровольное возмещение причиненного вреда и тот факт, что родители Годунка являются инвалидами, его освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

В 2015 году во время пленарного заседания 49-й сессии Киевского областного совета между Олегом Корбаном и Ярославом Годунком произошла драка.

Интересно, что на президентских выборах 2019 в Украине Годунков голосовал, судя по всему, за Владимира Зеленского.

Напомним, президент Владимир Зеленский выгнал с рабочего совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой.