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Факты / Украина

Медведчук и Бойко снова приехали к Медведеву в Москву

Юрий Бойко и Виктор Медведчук прилетели в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Медведчук и Бойко снова приехали к Медведеву в Москву

Члены Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко и Виктор Медведчук приехали в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Кум президента РФ Владимира Путина объяснил, что целью их визита является попытка наладить межпартийные контакты с государством-агрессором.

Также Медведчук уверяет, что они с Бойко приехали в Москву ради мира на Донбассе, ведь без “сотрудничества с Россией” его достичь невозможно.

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Со своей стороны Медведев заявил, что поддерживает партию Оппозиционная платформа – За жизнь, но не верит, что политсиле удастся достичь “таких результатов”, как у Единой России.

Напомним, в марте Бойко и Медведчук на встрече с Медведевым в Москве обсуждали газовые вопросы. 7 июня они встретились в Санкт-Петербурге с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Источник: ТАСС

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