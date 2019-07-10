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Факты / Украина

Обстрел автоколонны Кириленко: Зеленский дал Генштабу поручение

Президент Украины поручил максимально активизировать подразделения ВСУ с целью выявления и обезвреживания диверсионных групп на Донбассе.

Обстрел автоколонны Кириленко: Зеленский дал Генштабу поручение

Владимир Зеленский назвал обстрел грузовика Вооруженных сил Украины, рядом с которым стояло авто главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, попыткой России сорвать Минский процесс.

– Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменна.

Президент Украины поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку максимально активизировать подразделения украинской армии с целью выявления и обезвреживания диверсионных групп.

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Зеленский также требует мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций боевиков.

Как сообщалось, в Донецкой области возле села Гранитное боевики из противотанкового комплекса обстреляли грузовой автомобиль ВСУ, в результате чего погиб украинский военный. Автомобиль главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, стоявший неподалеку, не пострадал.

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