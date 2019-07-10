В Украину приехал главный редактор российского Эха Москвы Алексей Венедиктов, который известен пропагандистскими высказываниями про нашу страну.

В Украину пустили главного редактора российского Эха Москвы Алексея Венедиктова, которого не раз ловили на пропагандистских высказываниях.

Венедиктов прилетел в нашу страну вместе с корреспондентом Эха Москвы Сакеном Аймурзаевым.

Он уже побывал на Андреевском спуске, а также сообщил о том, что передал письмо матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского президенту Владимиру Зеленскому.

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– Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал, – сообщил Венедиктов.

Украинские пользователи негативно отреагировали на приезд пропагандиста в Украину. Некоторые считают, что подобных людей в нашу страну пускать нельзя.

К слову, Государственная пограничная служба отказалась пускать в Украину депутата Госдумы РФ Эдуарда Маркина.

Фото: Алексей Венедиктов