В Украину приехал главный редактор российского Эха Москвы Алексей Венедиктов, который известен пропагандистскими высказываниями про нашу страну.
В Украину пустили главного редактора российского Эха Москвы Алексея Венедиктова, которого не раз ловили на пропагандистских высказываниях.
Венедиктов прилетел в нашу страну вместе с корреспондентом Эха Москвы Сакеном Аймурзаевым.
Он уже побывал на Андреевском спуске, а также сообщил о том, что передал письмо матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского президенту Владимиру Зеленскому.
Андреевская. Начало одноимённого спуска. Где-то внизу домик Михаила Булгакова https://t.co/u8i50Uwati pic.twitter.com/32ZsGuCiUa
— Алексей Венедиктов (@aavst) 10 июля 2019 г.
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– Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал, – сообщил Венедиктов.
Все знакомые места https://t.co/NXh9378Cgz pic.twitter.com/enOzMIqlwa
— Алексей Венедиктов (@aavst) 10 июля 2019 г.
Украинские пользователи негативно отреагировали на приезд пропагандиста в Украину. Некоторые считают, что подобных людей в нашу страну пускать нельзя.
К слову, Государственная пограничная служба отказалась пускать в Украину депутата Госдумы РФ Эдуарда Маркина.
Фото: Алексей Венедиктов