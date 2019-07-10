В Украине 10 июля ожидаются дожди на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.
10 июля кратковременный дождь и гроза возможны в южных областях.
На остальной территории Украины – без осадков.
Ветер западный – до 5-10 м/с.
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Температура ночью 9-14°, на побережье морей – до 17°.
Днем 17-22°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 23-26°.
В Киеве дождь, днем от 19° до 21°.
К слову, погода в июле будет теплой со среднесуточной температурой 20-24°.
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