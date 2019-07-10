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Факты / Украина

Погода в Украине на 10 июля (КАРТА)

В Украине 10 июля ожидаются дожди на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Погода

10 июля кратковременный дождь и гроза возможны в южных областях.

На остальной территории Украины – без осадков.

Ветер западный – до 5-10 м/с.

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Температура ночью 9-14°, на побережье морей – до 17°.

Днем 17-22°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 23-26°.

В Киеве дождь, днем от 19° до 21°.

К слову, погода в июле будет теплой со среднесуточной температурой 20-24°.

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