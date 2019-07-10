Владимир Путин утверждает, что США не выполнили часть договоренностей по Украине, якобы достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с Бараком Обамой.

Президент РФ в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма В борьбе за Украину рассказал о тайном разговоре с Бараком Обамой в 2014 году, который тогда был президентом США.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин сказал, что во время Евромайдана в Киеве якобы провел телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой, но отказался раскрыть детали беседы, сославшись на ее конфиденциальность.

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– Обама уже не президент, но есть определенные вещи, о которых мы не говорим. По крайней мере могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этой телефонной беседе, с американской стороны не были выполнены, – отметил он.

В этом же интервью Владимир Путин высказал мнение, что Украина и Россия “неизбежно построят союзнические отношения”.