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Факты / Украина

Российский корабль устроил очередную провокацию в Черном море

Корабль Черноморского флота РФ проигнорировал сообщение о закрытии района для проведения учений Sea Breeze 2019 и зашел в запретную зону.

Російський військовий корабель

10 июля Россия снова пыталась спровоцировать чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря, когда корабль Черноморского флота РФ Сметливый зашел в закрытую зону, в которой проводились учения Sea Breeze 2019.

Российский корабль проигнорировал сообщение о закрытии района, где происходили стрельбы корабельной артиллерии.

– Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом Гетьман Сагайдачний согласно международному протоколу, но сделал вид, что у него “проблемы” со связью, – говорится в сообщении.

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ВМС Украины считают, что это дает основание международному сообществу не воспринимать Россию, как прогнозируемый субъект международного морского права, ведь она часто нарушает его в Черноморском регионе.

Напомним, 5 июля российские корабли начали отрабатывать боевую подготовку в Черном море на фоне учений Sea Breeze 2019.

Источник: ВМС Украины

Фото: Dreamstime, ВМС Украины

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