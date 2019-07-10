Минобороны лихорадит. Государственное бюро расследований провело более 40 обысков. В частности, в кабинетах высоких чинов. Обыски прошли и в 95-й бригаде и на армейских складах. Детективы изъяли даже дорогую экспериментальную зимнюю одежду, которую только испытывают.

Под удар ГБР попал еще и внештатный советник министра обороны и бывший волонтер Юрий Бирюков. Детективы обыскали и его дом. По данным бюро, Министерство обороны прокручивало сомнительные сделки во время госзакупок.

А еще чиновники Минобороны, по мнению следователей, закупали некачественные бронежилеты, военную форму и палатки. Однако подозрения пока никому не объявлены.

По данным ГБР: три из пяти приобретенных в этом году бронежилетов простреливаются. Со складов Минобороны уже изъято 11 тыс. броников. В Минобороны же утверждают: претензии ГБР о ненадежности бронежилетов безосновательны.

В подтверждение этих слов демонстрируют испытания в сертифицированной лаборатории Минобороны. Сначала стреляют в бронежилет пулей из автомата Калашникова – бронежилет выдержал. Далее очередь за снайперской винтовкой – броня снова устояла. И третья попытка уже из пистолета Макарова. Этот выстрел уже без бронепластины, чтобы проверить устойчивость мягкой кевларовой защиты. В результате она также не пострадала.

Почему ГБР проводит обыски в Минобороны

Но почему в ГБР получили совсем другие результаты? Независимый эксперт по баллистической защите объясняет: бронежилет состоит из кевларовой противоосколочной защиты и бронепластины. К ней претензий у эксперта нет. А вот к кевларовой ткани у эксперта вопросы есть. Он указывает на малозаметную, но ключевую деталь. На манекене у пробитых дыр следы воды. Скорее всего – это пробой бронежилета из-за дождевания.

Уже не первый год тендер на поставку бронежилетов выигрывает один и тот же производитель – фирма Темп. Причем все это происходит, несмотря на многочисленные предостережения экспертов. Во время конкурса прописываются такие условия, выполнить которые может только одна компания. Конкуренции почти никакой. На самом предприятии ТЕМП 3000, которое выпускает бронежилеты, все списывают на проделки конкурентов.

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Не меньше претензий у Госбюро расследований и к военной форме. Прилуцкая швейная фабрика – один из флагманов отечественной легкой промышленности. Именно здесь Минобороны сделало скандальную закупку формы и элементов экипировки для военнослужащих. Что не так с одеждой для военных и какие доказательства нашло Государственное бюро расследований?

Эта компания обшивает почти все украинские силовые структуры: полицию, пограничников и армию. Какой должна быть одежда и экипировка – строго прописано в договорах, заключенных с силовиками. Интересно, что форму, сшитую на этом предприятии, носят не только украинские бойцы, но и военные в Польше, Германии и Словакии.

Но в украинскую армию фабрика ближайшее время отправлять форму не будет. Внештатный советник министра обороны Юрий Бирюков утверждает, что Госбюро расследований приостановило все поставки амуниции и бронежилетов, ведь Минобороны теперь ничего не может покупать и получать продукцию по договорам, которые были подписаны.

Чем закончится это громкое дело? Реальными судебными приговорами и ГБР покажет, на что способно? Или развалится, так и не дойдя до зала суда? Ведь случайно или нет, но обыски прошли в разгар предвыборной кампании. Пока же под наибольший удар попали бойцы на передовой. Они теперь чаще будут задумываться – а не подведет ли их бронежилет или экипировка?

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в ГБР завели дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука.