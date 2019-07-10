Представительство ЕС обратилось к народным депутатам Украины с призывом принять законопроект о работе ВАКС.

Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект №10426, который должен позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда.

Также новый закон о ВАКС должен обеспечит эффективность рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

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– Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, – отметили в пресс-службе Представительства.

Дипломаты добавили, что ВАКС должен сосредоточиться только на делах, которые расследует НАБУ и не распыляться на тысячи уголовных производств.

Ми закликаємо депутатів найефективніше використати останню пленарну сесію і прийняти ключовий законопроект №10426 щодо роз’яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 10 июля 2019 г.

Напомним, законопроект №10426 президент Украины Владимир Зеленский внес в Верхоную Раду 8 июля.