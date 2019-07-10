PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Законопроект Зеленского о ВАКС: ЕС обратился к Раде

Представительство ЕС обратилось к народным депутатам Украины с призывом принять законопроект о работе ВАКС.

Законопроект Зеленского о ВАКС: ЕС обратился к Раде

Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект №10426, который должен позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда.

Также новый закон о ВАКС должен обеспечит эффективность рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Читайте: Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября – Зеленский

– Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, – отметили в пресс-службе Представительства.

Дипломаты добавили, что ВАКС должен сосредоточиться только на делах, которые расследует НАБУ и не распыляться на тысячи уголовных производств.

Напомним, законопроект №10426 президент Украины Владимир Зеленский внес в Верхоную Раду 8 июля.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Принять Избирательный кодекс и проголосовать за назначения – пленарная неделя в ВР
В Раде обнародовали законопроект Зеленского об Антикоррупционном суде
После запуска нового энергорынка ЕС согласился предоставить Украине €500 млн макрофинансовой помощи
Поправки в Избирательный кодекс: что рассматривает Рада в последнюю неделю работы
Более 100 млн евро и санкции против России. Результаты саммита Украина – ЕС
Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября – Зеленский
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Российские паспорта на Донбассе: ЕС готовит ответ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка