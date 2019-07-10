Органы ведения Госреестра избирателей будут работать на выходных, чтобы украинцы смогли изменить место голосования на выборах.

В выходные дни 13 и 14 июля украинцы смогут изменить место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах

В Госреестр для изменения места голосования можно обратиться не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля, срок истекает 15 июля 2019.

– Для реализации избирательного права органы ведения Госреестра избирателей будут работать в полноценном рабочем режиме и в выходные дни 13 и 14 июля, – говорится в сообщении.

В ЦИК призвали избирателей, которые намерены временно изменить место голосования, не медлить с обращением в орган ведения Госреестра избирателей.

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ЦИК изменила правила голосования

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