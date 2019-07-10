PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Для изменения места голосования осталось 5 дней: Госреестр работает без выходных

Органы ведения Госреестра избирателей будут работать на выходных, чтобы украинцы смогли изменить место голосования на выборах.

Для изменения места голосования осталось 5 дней: Госреестр работает без выходных

В выходные дни 13 и 14 июля украинцы смогут изменить место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах

В Госреестр для изменения места голосования можно обратиться не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля, срок истекает 15 июля 2019.

– Для реализации избирательного права органы ведения Госреестра избирателей будут работать в полноценном рабочем режиме и в выходные дни 13 и 14 июля, – говорится в сообщении.

В ЦИК призвали избирателей, которые намерены временно изменить место голосования, не медлить с обращением в орган ведения Госреестра избирателей.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

ЦИК изменила правила голосования

К слову, Факты ICTV подробно описывали, как проголосовать не по месту прописки.

Источник: ЦИК

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ядерный статус, открытые списки, бесплатная медицина: какие обещания не выполнили депутаты
Предвыборная программа партии Слуга народа – основные тезисы
Между эмоциями и конкретикой: как выбрать, за кого голосовать
Европа ожидает прозрачных парламентских выборов в Украине – Туск
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Выборы в Раду: ЦИК создала 102 зарубежные комиссии
Парламентские выборы 2019: что нужно знать о выборах и партиях на них
Нардеп Александр Третьяков представил отчёт о своей работе
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка