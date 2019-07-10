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Факты / Украина

Зеленский: В Украине не дадут создать информационную монополию

Люди с пророссийскими взглядами не должны монополизировать украинское телевизионное пространство.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что монополизация телепространства Украины людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима.

– Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться, – сказал президент, отвечая на вопрос о телемосте с РФ, который собирался провести телеканал NewsOne.

По его словам, соответствующий вопрос урегулируют на законодательном уровне после того, как будет избран новый состав Верховной Рады.

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Зеленский добавил, что не даст создать в Украине информационную монополию.

К слову, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку телеканала NewsOne из-за инициативы касательно телемоста с РФ, который был запланирован на 12 июля.

Источник: Офис Президента

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