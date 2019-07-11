В выходные, 13 и 14 июля, не стоит ожидать потепления. Максимальные +25 синоптики обещают только на юге Украины.

В субботу, 13 июля, дожди и грозы почти на всей территории Украины, кроме юга и некоторых областей в центре.

Минимальные +20 ожидаются местами на севере и западе страны.

В центральных областях +23, на востоке +24 и на юге +25.

В Киеве дождь, ночью 11-13, а днем ​​20-22 выше нуля.

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На воскресенье, 14 июля, сухую и солнечную погоду синоптики прогнозируют лишь в восточных областях и частично на юге, где будет теплее всего – до +25.

В центре +23, на западе и севере максимум +21.

В столице осадки, ночью 10-12, днем ​​19-21 градус тепла.

Напомним, 8 июля из-за непогоды в Украине 132 населенных пункта в семи областях остались без света.